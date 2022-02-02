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Активные болельщики «Химок» поддержали бойкот Fan ID

Активные болельщики «Химок» поддержали бойкот Fan ID
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Активные болельщики «Химок» выступили против оформления Fan ID.

«Наступает прекрасное время, когда мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за её границей. Людей для которых, жизнь в стиле ultras не просто ярлыки, а смысл жизни! Время, которое покажет отступников и людей действительно с идеей, для которых поход на сектор, в свой дом, понятия не позволяют заходить с чего-то разрешения и возможности отказа!

Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan ID! Оставшуюся часть сезона также оставляем без посещения. Люди, мнящие себя фанатами и получившие Fan ID, для нас нерукопожатные! Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма», — говорится в сообщении, опубликованном на странице болельщиков в «Инстаграме».

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