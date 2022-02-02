Активные болельщики «Химок» поддержали бойкот Fan ID

Активные болельщики «Химок» выступили против оформления Fan ID.
«Наступает прекрасное время, когда мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за её границей. Людей для которых, жизнь в стиле ultras не просто ярлыки, а смысл жизни! Время, которое покажет отступников и людей действительно с идеей, для которых поход на сектор, в свой дом, понятия не позволяют заходить с чего-то разрешения и возможности отказа!
Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan ID! Оставшуюся часть сезона также оставляем без посещения. Люди, мнящие себя фанатами и получившие Fan ID, для нас нерукопожатные! Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма», — говорится в сообщении, опубликованном на странице болельщиков в «Инстаграме».
- 2 февраля 2022
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