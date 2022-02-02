Бенжамену Менди предъявлено ещё одно обвинение в попытке изнасилования

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвиняют ещё в одной попытке изнасилования, сообщает Goal.com.



В общей сложности футболист обвиняется в девяти преступлениях на сексуальной почве, касающихся шести разных женщин. Суд назначил дату судебного разбирательства на 25 июля 2022 года. Разбирательсво может продлиться шесть недель. Ещё одно досудебное слушание пройдёт 11 марта. Напомним, 7 января Менди был освобождён под залог до 24 января. Французский футболист провёл под арестом 134 дня.



В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Защитник выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

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