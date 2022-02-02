Стала известна причина переноса матча между Россией и Польшей из «Лужников»

В Российском Футбольном союзе (РФС) объяснили перенос матча между Россией и Польшей из «Лужников» на стадион «Динамо».
«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта. Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учётом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки», — цитирует пресс-служба РФС генерального секретаря союза Александра Алаева.
Ранее игру планировалось провести в «Лужниках». Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
- 2 февраля 2022
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