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Премьера шоу «Ловите инсайд» на YouTube-канале «PRO футбол»!

Премьера шоу «Ловите инсайд» на YouTube-канале «PRO футбол»!
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Главный инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков запускает свое шоу на YouTube-канале «PRO футбол», в котором рассказывает эксклюзивную информацию о трансферах российских клубов, раскрывает детали сделок и добавляет к этой информации свои комментарии и мнение!

В первом выпуске вы узнаете об аренде Перейры в «Спартак», о том, почему Миранчук остался в «Аталанте», о будущем Кокорина, трансферах ЦСКА и деталях последних сделок «Зенита».

Шоу будет выходить каждую неделю, поэтому советуем подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить!

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