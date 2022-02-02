Премьера шоу «Ловите инсайд» на YouTube-канале «PRO футбол»!

Главный инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков запускает свое шоу на YouTube-канале «PRO футбол», в котором рассказывает эксклюзивную информацию о трансферах российских клубов, раскрывает детали сделок и добавляет к этой информации свои комментарии и мнение!

В первом выпуске вы узнаете об аренде Перейры в «Спартак», о том, почему Миранчук остался в «Аталанте», о будущем Кокорина, трансферах ЦСКА и деталях последних сделок «Зенита».



Шоу будет выходить каждую неделю, поэтому советуем подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить!