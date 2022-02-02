Анчелотти: «Реал» не собирается рисковать Бензема. Игра с «ПСЖ» — не финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного участия нападающего Карима Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».



«Мы не собираемся рисковать Каримом, это не финал Лиги чемпионов. Мы не хотим рецидива повреждения. Бензема знает об этом. Если он будет чувствовать себя не очень хорошо, он не будет играть. Но мы пока не думаем об этой встрече», — приводит слова Анчелотти Marca.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Реал» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) 15 февраля. Ответная встреча команд пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания). Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является лондонский «Челси».