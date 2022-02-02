Фабио Каннаваро рассказал о планах на будущее

48-летний итальянский специалист Фабио Каннаваро поделился мнением о планах на будущее.
«Думаю, я готов к работе в Европе. У меня был хороший опыт в Азии, но лучшие клубы и лучшие тренеры находятся в Европе, и поэтому, если я хочу быть одним из лучших, я должен конкурировать с ними. Я знаю, что не могу сейчас ошибиться с выбором. Мне нужно выбрать правильный клуб — в Англии, Италии или Испании.
Сейчас все хотят добиваться больших результатов в короткие сроки, поэтому я должен быть уверен в клубе. Даже если это будет небольшой клуб, мне всё равно, потому что я хочу получать тренерский опыт и делиться тем опытом, который у меня уже есть», — приводит слова Каннаваро The Telegraph.
Каннаваро работал главным тренером в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанности главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.
- 2 февраля 2022
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