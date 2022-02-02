Роналду — о будущем сына в футболе: никогда не буду давить на него

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что не будет давить на своего сына Криштиану-младшего, чтобы тот стал футболистом.



«Будет ли мой сын футболистом, только время покажет. Я никогда не буду давить на него. Он будет делать то, что хочет. Я больше всего хочу, чтобы Криштианиту и все остальные были счастливы и могли выбирать то, что хотят. Я поддержу их в любом случае», — приводит слова Роналду Daily Mail.



Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

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