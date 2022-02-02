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Диего Перотти стал игроком «Салернитаны»

Диего Перотти стал игроком «Салернитаны»
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Аргентинский полузащитник Диего Перотти стал игроком итальянской «Салернитаны». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок перешёл в команду в статусе свободного агента. Контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне Перотти на профессиональном уровне не выступал.

Ранее стало известно, что Перотти и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне на счету игрока четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола. Кроме «Дженоа» и «Фенербахче», футболист выступал за «Рому», «Боку Хуниорс», «Севилью» и «Депортиво Морон».

Осенью 2020 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Спартака». Также футболиста предлагали «Зениту» из Санкт-Петербурга.

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