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Лещенко — о переносе игры сборной: «Динамо» — намоленное место. В «Лужниках» нет души

Лещенко — о переносе игры сборной: «Динамо» — намоленное место. В «Лужниках» нет души
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Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал перенос стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Польша на стадион «Динамо».

«Решение перенести матч с Польшей с «Лужников» на «Динамо» — правильное. Это намоленное место, уютная арена с прекрасным расположением и комфортными сидениями. Энергия этой земли и болельщиков передаётся — у футболистов будет отличный настрой. Уверен, там будет аншлаг. В «Лужниках», к сожалению, нет футбольной атмосферы и души», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ранее игру планировалось провести в «Лужниках». Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

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