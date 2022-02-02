Лещенко — о переносе игры сборной: «Динамо» — намоленное место. В «Лужниках» нет души

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал перенос стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Польша на стадион «Динамо».
«Решение перенести матч с Польшей с «Лужников» на «Динамо» — правильное. Это намоленное место, уютная арена с прекрасным расположением и комфортными сидениями. Энергия этой земли и болельщиков передаётся — у футболистов будет отличный настрой. Уверен, там будет аншлаг. В «Лужниках», к сожалению, нет футбольной атмосферы и души», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ранее игру планировалось провести в «Лужниках». Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
- 2 февраля 2022
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:20
-
21:08
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:22
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:41
-
19:41
-
19:13
-
19:05
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:44
-
18:38
-
18:12
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:48