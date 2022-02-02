В «Арсенале» прокомментировали подписание Деспотовича

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заключение контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.
«Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесёт пользу «Арсеналу». Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».
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