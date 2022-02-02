Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

«Настроение хорошее, потому что у нас была пауза и 4 дня выходных. Удалось выбраться в Москву, в Россию слетать на короткое время. Сейчас с боевым настроям приступаем ко вторым сборам. У нового тренерского штаба есть время для того, чтобы привить нам свои идеи. Дать понять, что они от нас хотят. В сезоне было много игр и не было времени для наработок их идей. Плановые тесты мы сдаём каждые полгода, когда возвращаемся из отпуска. Они смотрят на наше функциональное состояние. Тесты нужны, чтобы понять в каком состоянии у тебя обе ноги. Чтобы всё компенсировать и выровнять потом», — сказал Живоглядов в интервью клубной пресс-службе.