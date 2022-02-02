Никита Хлынов рассказал о работе с основной командой «Локомотива»

Игрок московского «Локомотива» Никита Хлынов рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

«Сказали, что остаётся атлетичная работа, но всё-таки уже с игровыми наработками прессинга. Больше будем играть с мячом, больше будет командных упражнений. Понравился профессионализм, который весь тренерский штаб административный имеет. Всё направлено на то, чтобы мы стали лучше, подошли к своей лучшей форме к началу сезона. Самая моя тяжёлая работа предстоит после зимнего отпуска. Думал, что после первого сбора побежим сразу. Никто не ожидал, что будут тесты. Думали, что обойдёмся без них. Все выдержали вроде. Уже немного легче, чем на первых сборах, понятны кондиции. Поднабрал уже дыхалки», — сказал Хлынов в интервью клубной пресс-службе.