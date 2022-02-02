Почеттино сообщил своему окружению, что уйдёт из «Пари Сен-Жермен» летом

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино сообщил своему окружению, что уйдёт из парижского клуба летом. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, аргентинец был готов уйти из команды несколько недель назад, однако боссы парижан не успели найти ему замену. Тренер держит в уме возможное назначение в «Манчестер Юнайтед» и хотел присоединиться к английскому клубу уже в январе. Ранее сообщалось, что новым главным тренером парижан станет Зинедин Зидан.



49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



«Пари Сен-Жермен» набрал 53 очка в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (40) и «Ницца» (42). Действующий чемпион Франции — «Лилль».