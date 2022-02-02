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Голкипер лондонского «Арсенала» Федорущенко впервые вызван в юношескую сборную России

Голкипер лондонского «Арсенала» Федорущенко впервые вызван в юношескую сборную России
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Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Федорущенко приглашён в юношескую сборную России U17 на предстоящий сбор, сообщает пресс-служба молодёжных и юношеских сборных на странице в «Инстаграме».

Сборы юношеской команды начнутся 1 февраля в Порече (Хорватия). На сборах подопечные старшего тренера Владимира Волчека сыграют в международном турнире со сборными Боснии и Герцеговины (4 февраля) и Хорватии (7 и 10 февраля).

Этот вызов в юношескую сборную России стал первым для 16-летнего голкипера. Ранее Федорущенко уже привлекался к тренировкам с основной командой лондонского «Арсенала». Российский вратарь тренировался в футбольных центрах «Норвич Сити», «Кристал Пэлас», лондонского «Челси» и «Уотфорда».

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