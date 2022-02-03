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Александр Соболев рассказал, как справлялся с хейтом фанатов во время голевой засухи

Александр Соболев рассказал, как справлялся с хейтом фанатов во время голевой засухи
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как справлялся с критикой со стороны болельщиков в своей адрес в связи с отсутствием голов.

«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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