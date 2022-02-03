Александр Соболев рассказал, как справлялся с хейтом фанатов во время голевой засухи

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как справлялся с критикой со стороны болельщиков в своей адрес в связи с отсутствием голов.
«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 3 февраля 2022
-
01:09
-
00:57
-
00:56
-
00:40
-
00:30
-
00:22
-
00:07
- 2 февраля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:16
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:20
-
21:08
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:22
-
20:00
-
19:54