Марлос: очень привязан к украинскому народу. Многому научился у него
Поделиться
Новичок «Атлетико Паранаэнсе» Марлос рассказал о своей позиции на поле и вспомнил свои выступления за национальную команду Украины.
«В сборной Украины моя позиция была слева. Однажды Шевченко сказал мне, что когда у игрока есть качество, у него нет позиции. Эти слова замотивировали меня и заставили развиваться. Защищать цвета национальной команды – это было нечто, я вкладывал в это душу.
Я очень привязан к украинскому народу – к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я взаимодействовал. Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне – игры позволяли мне представлять каждого, бороться за них. Я многому научился у украинцев, – цитирует Марлоса пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе».
Комментарии
- 3 февраля 2022
-
01:09
-
00:57
-
00:56
-
00:40
-
00:30
-
00:22
-
00:07
- 2 февраля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:16
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:20
-
21:08
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:22
-
20:00
-
19:54
Партнерский контент