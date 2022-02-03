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Марлос: очень привязан к украинскому народу. Многому научился у него

Марлос: очень привязан к украинскому народу. Многому научился у него
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Новичок «Атлетико Паранаэнсе» Марлос рассказал о своей позиции на поле и вспомнил свои выступления за национальную команду Украины.

«В сборной Украины моя позиция была слева. Однажды Шевченко сказал мне, что когда у игрока есть качество, у него нет позиции. Эти слова замотивировали меня и заставили развиваться. Защищать цвета национальной команды – это было нечто, я вкладывал в это душу.

Я очень привязан к украинскому народу – к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я взаимодействовал. Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне – игры позволяли мне представлять каждого, бороться за них. Я многому научился у украинцев, – цитирует Марлоса пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе».

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