Березуцкий: Чалову нужно сменить обстановку. У него всё должно прекрасно пройти в «Базеле»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением об уходе в аренду игроков армейцев Фёдора Чалова, Константина Кучаева и Эмиля Бохинена.
«Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация и для ЦСКА, и для него. Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него всё должно прекрасно пройти в Швейцарии. Кучаев тоже хотел больше играть. Его позвали, он решил, что хочет попробовать поиграть там в аренде. То же самое касается Эмиля Бохинена.
Понятно, что в идеале для тренера чем больше у него хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России пока кто-то не уйдёт, никого мы не возьмём. И как я уже сказал, сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор.Это не касается этой тройки даже близко. Кто-то может не подходить нам, кому-то надо больше играть и он хочет играть больше играть. Это совершенно нормальный процесс», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.
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