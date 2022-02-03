«Милан» поспорит с «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» за Дзаньоло
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«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Football Italia.
Сообщается, «Милан» обратился к окружению Дзаньоло и сообщил, что они заинтересованы в подписании контракта и могут в ближайшее время подготовить предложение.
Ранее сообщалось, что интерес к Дзаньоло проявляют «Ювентус» и «Тоттенхэм Хотспур».
Отмечалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.
Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн.
В этом сезоне Дзаньоло провёл 19 матчей в итальянской Серии А и забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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