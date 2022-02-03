Диего Косту предложили «Фенербахче»
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Агент бывшего футболиста «Атлетико» и «Челси» Диего Косты предложил услуги своего клиента турецкому «Фенербахче».
«Нападающий просит 18-месячный контракт», — сообщил в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что 33-летний Диего Коста может продолжить карьеру в испанском «Хетафе».
Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист играл также за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».
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