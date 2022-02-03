Неймар приступил к индивидуальным тренировкам

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к возвращению на поле после травмы, сообщает L’Equipe. Футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам, а также провёл небольшое занятие с партнёрами по команде. В «ПСЖ» рассчитывают, что форвард полноценно вернётся в состав к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце ноября. Он получил повреждение связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ», который завершился победой парижан со счётом 3:1. В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон жёстко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

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