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Победный дубль Заболотного — в видеообзоре матча ЦСКА — «Виборг»

Победный дубль Заболотного — в видеообзоре матча ЦСКА — «Виборг»
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2 февраля состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

Через четыре минуты после стартового свистка первый мяч в игре забил Антон Заболотный, однако уже через две минуты Тобиас Бек восстановил равенство на табло. На 15-й минуте Хесус Медина снова вывел московскую команду вперёд. После этого Антон Заболотный забил ещё один мяч в ворота датчан, оформив дубль. Во втором тайме Юнес Бакиз сократил разницу в счёте (3:2), однако переломить ход игры и результат «Виборгу» не удалось.

Московские армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Виборг» располагается на восьмой позиции в высшей лиге Дании. Всего в турнире принимают участие 12 команд.

Дубль Заболотного помог ЦСКА победить «Виборг»

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