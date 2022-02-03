4 гола за 17 минут — в видеообзоре полуфинала Кубка Африки Буркина-Фасо — Сенегал

В матче 1/2 финала Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой Сенегала со счётом 3:1.

На 70-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Сенегала Абду Диалло. Через шесть минут полузащитник Идрисса Гейе упрочил преимущество сенегальской команды. На 82-й минуте хавбек Ибрахим Туре сократил отставание Буркина-Фасо в счёте. На 87-й минуте итоговый счёт установил нападающий сборной Сенегала Садио Мане.

Таким образом, сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место. Соперником Сенегала станет победитель пары Камерун — Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира.

Сенегал вышел в финал Кубка Африки, обыграв Буркина-Фасо

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