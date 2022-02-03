Соболев: если «Спартак» выиграет все матчи в этой РПЛ — почему бы не стать чемпионами?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу амбиций московского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Можно ли сказать, что «Спартак» в этом сезоне уже не борется за чемпионство? Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти всё выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадём в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи — почему бы не стать и чемпионами», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».
- 3 февраля 2022
-
10:10
-
10:01
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:09
-
08:01
-
07:57
-
07:05
-
05:38
-
05:00
-
04:13
-
03:57
-
02:55
-
02:35
-
01:34
-
01:09
-
00:57
-
00:56
-
00:40
-
00:30
-
00:22
-
00:07
- 2 февраля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:42