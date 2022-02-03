Александр Соболев назвал главное качество нового тренера «Спартака» Паоло Ваноли

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о новом главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«Моя работа — играть в футбол, тренироваться, выкладываться. Вне зависимости от тренера ты делаешь то, что от тебя требуют. Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож с Доменико. Он более агрессивный, заводит команду. Мне он нравится. Думаю, это для нас хорошо. Тренер очень встряхивает, делая акцент на каких-то моментах, которым стоит уделить внимание. Он знает меру, когда кричать, а когда успокоиться. Он не всегда такой. Знает грань. В этом плане мне он нравится.
Главное качество Ваноли? Требовательность. Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твоё движение оценивает, хочет, чтобы всё было идеально.
У каждого тренера свой взгляд. Мы понимаем, что хочет Ваноли, и стараемся сейчас как можно лучше всё натренировать. Поэтому много теории и тактической работы. Времени сейчас для подготовки у нас достаточно», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».
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