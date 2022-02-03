Соболев: все ждали от Витории прощальную речь, но он её не произнёс

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об уходе из московского клуба бывшего главного тренера Руя Витории. Напомним, на посту наставника красно-белых его сменил итальянец Паоло Ваноли.

«Как уходил Витория? Думаю, все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнёс.

Связывался ли я с ним потом? Да, написал потом в WhatsApp, пожелал ему удачи.

Не было ли у команды ощущения, что история Витории была заранее предрешена? Нет. Он наш тренер, мы в него верили. Не было такого, что не считали его своим. Мы в него верили, делали то, что он хотел от нас. Получалось или нет — это уже другое дело. Считаю, виноваты тут все, мы — одна команда», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».