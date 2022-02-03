Уткин — об интервью Соболева: ещё пара абзацев, и Александр бы выиграл чемпионат мира

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на интервью нападающего «Спартака» Александра Соболева, в котором он заявил, что красно-белые могут стать чемпионами нынешнего розыгрыша РПЛ, если победят во всех оставшихся матчах.
«Александр Соболев мог бы нас радовать и почаще, не голами, так хоть интервью.
«Можно ли сказать, что «Спартак» в этом сезоне уже не борется за чемпионство? Непростой вопрос, на самом деле». Это вот этот вот вопрос — непростой? Да он самый простой на свете, по-моему!
И продолжение: «Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти всё выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадём в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи — почему бы не стать и чемпионами».
Жаль, интервью закончилось. Ещё пара абзацев, и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 3 февраля 2022
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