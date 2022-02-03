Бывший нападающий «Байера» и «Ливерпуля», ныне работающий в тренерском штабе московского «Динамо» Андрей Воронин назвал трёх лучших игроков в мире на данный момент.
«Три лучших игрока в мире на данный момент? Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Возьму всех нападающих», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».
Напомним, Воронин стал помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в октябре 2020 года. Украинский экс-игрок бело-голубых защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». В составе бело-голубых — финалист Кубка России. Выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины вызывался с 2002 по 2012 год.
- 3 февраля 2022
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