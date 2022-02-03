Абубакар: Салах не особо меня впечатляет. Он не уровня Мбаппе

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар оценил игру форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха перед полуфинальным матчем Кубка Африки.
«Салах проводит отличный сезон в английской Премьер-лиге, помогает своей стране выйти в поздние стадии турнира. Я желаю ему удачи. Пусть победит сильнейший! Но он не производит на меня особого впечатления. Я говорю это прямо, потому что я честный человек, у меня есть свой взгляд на вещи. Если бы он производил на меня впечатление, я бы так и сказал. Но он не особо впечатляет меня.
Он хороший игрок, много забивает, но чего-то особенного он в играх не вытворяет. Конечно, он хорош в английской Премьер-лиге, потому что играет в команде, которая находится на высоком уровне много лет. Он хороший игрок, но не на уровне Мбаппе, например», – цитирует Абубакара RFI.
- 3 февраля 2022
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