Воронин высказался о прогрессе Тюкавина, Захаряна и Грулёва

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин оценил прогресс молодых звёзд бело-голубых.

«Доволен ли прогрессом Тюкавина и Захаряна? Однозначно. Если брать того же Тюку, то он окреп. Как только Костя появился в основном составе, я говорил ему, что детский футбол пора забывать. Здесь играют с мужиками, а не с детьми. У Захаряна процесс перехода во взрослый футбол произошёл чуть быстрее. У Тюкавина тоже было много хороших отрезков и игр. Они ещё молодые футболисты, им есть куда расти.

Я доволен, как ребята прошли этот год в первой команде. Все нагрузки они выдержали. Тюкавин вообще, кажется, ни одной тренировки не пропустил. Слава богу, не было никаких травм. Мы все надеемся, что они будут прибавлять с каждой игрой и набираться опыта. Это очень важно.

Грулёв сделал серьёзный шаг вперёд? Да, я очень рад за него. Приятно, когда на твоих глазах игрок так прибавляет. Если взять всех наших футболистов, то, на мой взгляд, он сделал самый большой шаг вперёд с того момента, как мы пришли в «Динамо». Ему это удалось за счёт работы. Он очень сильно прибавил физически. Кроме того, любому нападающему важно забивать. После второго-третьего гола появляется уверенность. Это было заметно в последних играх. Слава выделялся впереди, от него всё время исходила опасность, и назад всё время отрабатывал. Сейчас он продлил контракт. Хорошо, что он остаётся с нами. Самое главное – не сбавлять темп и продолжать работать в том же духе», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».