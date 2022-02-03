Воронин высказался о прогрессе Тюкавина, Захаряна и Грулёва

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин оценил прогресс молодых звёзд бело-голубых.
«Доволен ли прогрессом Тюкавина и Захаряна? Однозначно. Если брать того же Тюку, то он окреп. Как только Костя появился в основном составе, я говорил ему, что детский футбол пора забывать. Здесь играют с мужиками, а не с детьми. У Захаряна процесс перехода во взрослый футбол произошёл чуть быстрее. У Тюкавина тоже было много хороших отрезков и игр. Они ещё молодые футболисты, им есть куда расти.
Я доволен, как ребята прошли этот год в первой команде. Все нагрузки они выдержали. Тюкавин вообще, кажется, ни одной тренировки не пропустил. Слава богу, не было никаких травм. Мы все надеемся, что они будут прибавлять с каждой игрой и набираться опыта. Это очень важно.
Грулёв сделал серьёзный шаг вперёд? Да, я очень рад за него. Приятно, когда на твоих глазах игрок так прибавляет. Если взять всех наших футболистов, то, на мой взгляд, он сделал самый большой шаг вперёд с того момента, как мы пришли в «Динамо». Ему это удалось за счёт работы. Он очень сильно прибавил физически. Кроме того, любому нападающему важно забивать. После второго-третьего гола появляется уверенность. Это было заметно в последних играх. Слава выделялся впереди, от него всё время исходила опасность, и назад всё время отрабатывал. Сейчас он продлил контракт. Хорошо, что он остаётся с нами. Самое главное – не сбавлять темп и продолжать работать в том же духе», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».
- 3 февраля 2022
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