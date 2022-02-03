Гринвуд не будет тренироваться и играть за «МЮ» после освобождения под залог

Нападающий Мэйсон Гринвуд не будет играть за «Манчестер Юнайтед» и тренироваться с клубом, несмотря на освобождение под залог, сообщает спортивный журналист Джеймс Дакер.
20-летнего игрока арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где её принуждают к сексу. Гринвуд провёл под стражей трое суток.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил с ним сотрудничество.
Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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