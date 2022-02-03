Обамеянг будет выступать за «Барселону» под 25-м номером

Состоялась презентация нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга в качестве игрока команды. 32-летний габонец будет выступать под 25-м номером, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн. Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
- 3 февраля 2022
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