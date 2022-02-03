Эшли Коул покинул «Челси» и вошёл в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул вошёл в штаб главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда, сообщает пресс-служба «ирисок». Специалист уже прибыл в расположение клуба из Ливерпуля.



Ранее Эшли Коул работал в академии «Челси». Также он продолжает трудиться ассистентом Ли Карсли в молодёжной сборной Англии.



Коул и Лэмпард вместе выступали за «Челси» с 2006 по 2014 год. Они выиграли с лондонским клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Англии и другие трофеи.



Напомним, «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера 31 января. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года. Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси».

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