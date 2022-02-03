«Улыбнулся». Даниил Уткин — о реакции на слова Галицкого об ультиматуме футболиста

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», отреагировал на слова владельца краснодарской команды Сергея Галицкого про ультиматум клубу со стороны игрока.



«Я улыбнулся, когда Галицкий сказал, что я ставил ультиматумы «Краснодару». Приятно, что Сергей Николаевич так думает. Но я не ставил ультиматумов. Сказал Мусаеву, что готов к серьёзному шагу в карьере, хочу приносить больше пользы и чаще играть. Как эти слова донесли до Галицкого – не знаю. Я не могу требовать, я могу планировать свою карьеру», — рассказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



22-летний Уткин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забив шесть голов и отдав голевую передачу.