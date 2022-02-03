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«Улыбнулся». Даниил Уткин — о реакции на слова Галицкого об ультиматуме футболиста

«Улыбнулся». Даниил Уткин — о реакции на слова Галицкого об ультиматуме футболиста
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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», отреагировал на слова владельца краснодарской команды Сергея Галицкого про ультиматум клубу со стороны игрока.

«Я улыбнулся, когда Галицкий сказал, что я ставил ультиматумы «Краснодару». Приятно, что Сергей Николаевич так думает. Но я не ставил ультиматумов. Сказал Мусаеву, что готов к серьёзному шагу в карьере, хочу приносить больше пользы и чаще играть. Как эти слова донесли до Галицкого – не знаю. Я не могу требовать, я могу планировать свою карьеру», — рассказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

22-летний Уткин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забив шесть голов и отдав голевую передачу.

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