Обамеянг высказался о конфликте с главным тренером «Арсенала» Артетой

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о конфликте с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.



«Думаю, что вся проблема была только в нём, он принял решение. Ничего особенного сказать не могу, я был недоволен, и всё.



Так всё и случилось. Я был не очень счастлив, но оставался спокоен», — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.



Ранее игрок перешёл в каталонскую «Барселону». Контракт Обамеянга с «Барсой» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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