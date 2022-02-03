Даниил Уткин: любимый исполнитель — Баста. Нравятся тексты Гуфа и, конечно, шансон

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», рассказал о своих любимых книгах и предпочтениях в музыке.
«В 15-16 лет был самым частым читателем нашей библиотеки в академии. Просто всё подряд брал и проглатывал: история, география, детективы. Потом бросил, сейчас периодами снова читаю. Могу, например, взять автобиографию Стива Джобса, а потом серию Акунина про Фандорина. «Шантарам» – прямо в голову вбилась, ещё люблю «Три товарища» Ремарка. Из последнего часто читаю психологию.
Из музыки обычно слушаю рэп. Любимый исполнитель – Баста, к тому же он из Ростова. Первым, кого послушал, была группа «Каста» – они тоже мои земляки. Почему-то ещё нравятся тексты Гуфа, хотя образ жизни он ведёт, мягко говоря, не мой. Думаю, берёт искренностью. Ну и, конечно, шансон – всё-таки не забывай, откуда я родом: Михаил Круг, Шуфутинский. Люблю смысл в песнях», — рассказал Уткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 3 февраля 2022
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