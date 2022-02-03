18-летний игрок «ПСЖ» бил пенальти в игре с «Ниццей», потому что опытные игроки отказались

Стало известно, почему 18-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс бил седьмой пенальти в серии пенальти после матча с «Ниццей» в Кубке Франции. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, более опытные игроки парижан не хотели брать на себя эту ответственность.

Симонс не реализовал 11-метровый, и парижский клуб вылетел из розыгрыша турнира. К тому моменту к 11-метровой отметке еще не подходили Преснел Кимпембе, Тило Керер, Данилу Перейра и Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, «ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). «Ницца» же начала с победы над «Шоле» (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что «Лион» и «Париж» не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.