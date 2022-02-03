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Даниил Уткин: сила — в правде. Но эта правда очень разная

Даниил Уткин: сила — в правде. Но эта правда очень разная
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал о происхождении своего имени.

«После слов Галицкого, что всех мальчиков называют Данями в честь фильма «Брат» я набрал родителям: «Вы меня тоже из-за фильма так назвали?». Мама ответила, что хотела какое-то необычное имя, но не знала, что оно станет таким популярным. Хотя «Брат» – один из моих любимых фильмов.

Считаю, что сила в правде. Но эта правда очень разная. Как я понимаю, правда – это держать слово, отвечать за свои поступки, делать вещи, за которые потом не будет стыдно и быть добрым. Приведу пример из самолёта Грозный-Москва: у девушки в соседнем ряду громко плакал ребёнок. Она не могла с ним справиться. И ей помогла незнакомая женщина: взяла ребёнка на руки, убаюкала. Хотя это чужие друг для друга люди! В последнее время замечаю: многие стали больше заботиться о ближних. Вообще, всем нужно держаться друг друга, это очень важно. Так что сила – она в правде и в честных поступках», — рассказал Уткин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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