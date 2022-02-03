Даниил Уткин: сила — в правде. Но эта правда очень разная

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал о происхождении своего имени.
«После слов Галицкого, что всех мальчиков называют Данями в честь фильма «Брат» я набрал родителям: «Вы меня тоже из-за фильма так назвали?». Мама ответила, что хотела какое-то необычное имя, но не знала, что оно станет таким популярным. Хотя «Брат» – один из моих любимых фильмов.
Считаю, что сила в правде. Но эта правда очень разная. Как я понимаю, правда – это держать слово, отвечать за свои поступки, делать вещи, за которые потом не будет стыдно и быть добрым. Приведу пример из самолёта Грозный-Москва: у девушки в соседнем ряду громко плакал ребёнок. Она не могла с ним справиться. И ей помогла незнакомая женщина: взяла ребёнка на руки, убаюкала. Хотя это чужие друг для друга люди! В последнее время замечаю: многие стали больше заботиться о ближних. Вообще, всем нужно держаться друг друга, это очень важно. Так что сила – она в правде и в честных поступках», — рассказал Уткин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 февраля 2022
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
18:15
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:36
-
17:35
-
17:32
-
17:22
-
17:22
-
17:19
-
17:15
-
16:55
-
16:43
-
16:33
-
16:29
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:38