«Арсенал» будет до июня платить зарплату Обамеянгу, несмотря на разрыв контракта

32-летний габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг разорвал контракт с лондонским «Арсеналом» и перешёл в каталонскую «Барселону».



Как сообщает The Athletic, несмотря на расторжение контракта с габонцем, английский клуб будет до июня платить форварду зарплату. Речь идёт о серии платежей.



В «Арсенале» Обамеянг получал £ 350 тыс. (€ 420 тыс.) в неделю. Неизвестно, какую часть зарплаты будут платить лондонцы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барса» будет платить габонцу € 5 тыс. в неделю.



Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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