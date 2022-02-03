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Лука Каттани: сохранение российских игроков — приоритет клубной стратегии

Лука Каттани: сохранение российских игроков — приоритет клубной стратегии
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал выбор игроков на плей-офф Лиги Европы.

«Сохранение российских игроков с большим потенциалом — приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена.

Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно.

На момент определения стратегии перед открытием зимнего трансферного окна мы ещё не знали, чем разрешится ситуация с Самуэлем Жиго. Этот случай потребовал особенного подхода. Мы понимали, что такая сделка ограничит нашу дозаявку в список А до двух игроков. Однако, учитывая интересы игрока, мы не имели права лишать его возможности сделать новый важный шаг в карьере», — цитирует Каттани пресс-служба красно-белых.

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