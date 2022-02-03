Лука Каттани: мы продолжим реализовывать глубокую трансферную стратегию летом

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал выбор игроков на плей-офф Лиги Европы.

«Необходимо было выполнить три условия: укрепить команду футболистами, способными давать результат уже сейчас, сделать задел на будущее, пригласив перспективных молодых ребят, отдать должное Самуэлю, который уже дал многое клубу и может дать ещё.



Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке. Однако важно понимать, что все сделки, совершённые нами в последние недели, — это часть более широкой и глубокой стратегии, которую мы продолжим реализовывать в летнее трансферное окно. И уже этой зимой мы постарались действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимые баланс и стабильность состава», — цитирует Каттани пресс-служба красно-белых.