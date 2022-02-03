Де Хеа в третий раз подряд стал игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признан лучшим игроком команды в январе, сообщается на сайте «красных дьяволов».
Испанец набрал 67% голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник Скотт Мактоминей (12%), третьим с 11% стал хавбек Бруну Фернандеш. Де Хеа стал игроком месяца в третий раз подряд.
В январе испанский голкипер сыграл в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и дважды сумел сохранить ворота на замке.
Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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