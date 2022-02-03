«Милан» близок к продлению контракта с полузащитником
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в ближайшее время должен подписать новое соглашение с итальянской командой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. В «Милане» уверены, что продлят соглашение с алжирским полузащитником до 2026 года с зарплатой в € 3,2 млн за сезон.
24-летний Беннасер выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, перейдя из «Эмполи» за € 17,2 млн. В нынешнем сезоне хавбек в 19 матчах итальянской Серии А забил гол и отдал голевую передачу. На его счету также шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов без результативных действий.
Действующее соглашение Беннасера истекает в 2024 году.
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