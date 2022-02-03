Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» близок к продлению контракта с полузащитником

«Милан» близок к продлению контракта с полузащитником
Комментарии

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в ближайшее время должен подписать новое соглашение с итальянской командой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. В «Милане» уверены, что продлят соглашение с алжирским полузащитником до 2026 года с зарплатой в € 3,2 млн за сезон.

24-летний Беннасер выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, перейдя из «Эмполи» за € 17,2 млн. В нынешнем сезоне хавбек в 19 матчах итальянской Серии А забил гол и отдал голевую передачу. На его счету также шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов без результативных действий.

Действующее соглашение Беннасера истекает в 2024 году.

Новость по теме
«Милан» поспорит с «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» за Дзаньоло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022