«Милан» близок к продлению контракта с полузащитником

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в ближайшее время должен подписать новое соглашение с итальянской командой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. В «Милане» уверены, что продлят соглашение с алжирским полузащитником до 2026 года с зарплатой в € 3,2 млн за сезон.

24-летний Беннасер выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, перейдя из «Эмполи» за € 17,2 млн. В нынешнем сезоне хавбек в 19 матчах итальянской Серии А забил гол и отдал голевую передачу. На его счету также шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов без результативных действий.



Действующее соглашение Беннасера истекает в 2024 году.