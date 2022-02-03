РФС наложил на «Химки» очередной запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) снял с футбольного клуба «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.



«Удовлетворить ходатайства аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership и «Химок» об утверждении мирового соглашения по делу о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах.

В связи с утверждением мирового соглашения снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с «Химок», наложенный в качестве обеспечительной меры решением палаты по разрешению споров от 20 января 2022 года по делу Joint Industries Limited Partnership против «Химок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.