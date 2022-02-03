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Сака обратился к Обамеянгу, перешедшему из «Арсенала» в «Барселону»

Сака обратился к Обамеянгу, перешедшему из «Арсенала» в «Барселону»
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака обратился к форварду Пьер-Эмерику Обамеянгу, перешедшему в каталонскую «Барселону».

«Спасибо за всё, Обамеянг. Легенда», — написал Сака в «Твиттере», сопроводив текст эмодзи.

Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.

Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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