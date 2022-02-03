Сака обратился к Обамеянгу, перешедшему из «Арсенала» в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака обратился к форварду Пьер-Эмерику Обамеянгу, перешедшему в каталонскую «Барселону».



«Спасибо за всё, Обамеянг. Легенда», — написал Сака в «Твиттере», сопроводив текст эмодзи.

Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.