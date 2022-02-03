Бывший форвард «Фиорентины» Грациани: такие ошибки, как трансфер Кокорина, могут случаться

Бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Грациани поделился мнением об нападающем флорентийского клуба Александре Кокорине.
«Фиорентина» подписала Кокорина не из-за того, что он красивый и высокий парень. Трансферы иногда бывают ошибочными. К тому же клубу давали хорошие рекомендации о нём. Например, Капелло и Манчини лестно его представили. Это ошибки, они случаются», — цитирует Грациани Labaro Viola.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.
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