«Атлетик» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Испании

В ночь с 3 на 4 февраля мск на стадионе «Сан-Мамес» в городе Бильбао в рамках 1/4 финала Кубка Испании состоится матч «Атлетик» — «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступит Хайме Руис Альварес.



«Реал» попал в 1/4 финала турнира после того, как в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время обыграл «Эльче» (2:1). «Атлетик», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).