РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) удовлетворил заявление футболиста «Химок» Михаила Тихонова о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора.
«Обязать «Химки» выплатить футболисту Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора. Также обязать «Химки» выплатить футболисту Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно статье трудового кодекса РФ.
Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.
После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.
- 3 февраля 2022
-
22:20
-
22:13
-
22:12
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:14
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:54
-
20:43
-
20:37
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33