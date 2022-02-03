РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) удовлетворил заявление футболиста «Химок» Михаила Тихонова о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора.



«Обязать «Химки» выплатить футболисту Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора. Также обязать «Химки» выплатить футболисту Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно статье трудового кодекса РФ.

Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.

После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.