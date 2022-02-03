«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы
Поделиться
Московский «Спартак» в ближайшее время обновит клубную эмблему. Красно-белые в «Твиттере» опубликовали видео с хронологией всех логотипов клуба за его историю.
В нынешнем сезоне «Спартак» с 23 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место после 18 туров. В Лиге Европы российская команда заняла первое место в одной группе с польской «Легией», английским «Лестером» и итальянским «Наполи». «Спартак» напрямую вышел в 1/8 финала турнира. В феврале в Лиге Европы пройдут матчи 1/16 финала.
Начинал сезон «Спартак» под руководством португальского специалиста Руя Витории, с которым было решено разорвать соглашение в середине декабря 2021 года. Новым главным тренером команды стал Паоло Ваноли.
Комментарии
- 3 февраля 2022
-
22:20
-
22:13
-
22:12
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:14
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:54
-
20:43
-
20:37
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33
Партнерский контент