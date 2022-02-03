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«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы

«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы
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Московский «Спартак» в ближайшее время обновит клубную эмблему. Красно-белые в «Твиттере» опубликовали видео с хронологией всех логотипов клуба за его историю.

В нынешнем сезоне «Спартак» с 23 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место после 18 туров. В Лиге Европы российская команда заняла первое место в одной группе с польской «Легией», английским «Лестером» и итальянским «Наполи». «Спартак» напрямую вышел в 1/8 финала турнира. В феврале в Лиге Европы пройдут матчи 1/16 финала.

Начинал сезон «Спартак» под руководством португальского специалиста Руя Витории, с которым было решено разорвать соглашение в середине декабря 2021 года. Новым главным тренером команды стал Паоло Ваноли.

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