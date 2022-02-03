«Рома» установила цену за Дзаньоло, которым интересуются «Ювентус», «Милан» и «Тоттенхэм»

Итальянская «Рома» готова продать полузащитника Николо Дзаньоло за € 40 млн. Летом футболиста хотят приобрести «Ювентус», «Милан» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.



Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 19 матчей в итальянской Серии А, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче английской Премьер-лиги:

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