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«Рома» установила цену за Дзаньоло, которым интересуются «Ювентус», «Милан» и «Тоттенхэм»

«Рома» установила цену за Дзаньоло, которым интересуются «Ювентус», «Милан» и «Тоттенхэм»
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Итальянская «Рома» готова продать полузащитника Николо Дзаньоло за € 40 млн. Летом футболиста хотят приобрести «Ювентус», «Милан» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.

Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 19 матчей в итальянской Серии А, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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