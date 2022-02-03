Салах выйдет в стартовом составе Египта на матч полуфинала Кубка Африки с Камеруном
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Сегодня, 3 февраля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Египта. Команды будут играть на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде (Камерун). Противостояние начнётся в 22:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Камерун: Андре Онана, Нуу Толо, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Жан-Шарль Кастеллетто, Коллинс Фай, Муми Нгамалё, Самюэль Ум Гуэ, Андре Замбо Ангисса, Мартин Онгла, Венсан Абубакар, Карл Токо Экамби.
Египет: Мохамед Абугабаль, Мохамед Абдель Монем, Махмуд Хамди, Ахмед Абул-Фетух, Омар Камаль, Мохамед Эльнени, Хамди Фати, Амр Эль-Сулейя, Мостафа Мохамед, Омар Мармуш, Мохамед Салах.
Первым полуфиналистом Кубка Африки стала сборная Сенегала.
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